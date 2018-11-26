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Погода на сьогодні: в Україні дощитиме, на півночі можливий сніг, температура до +11

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні дощитиме, на півночі можливий сніг, температура до +11
Фото: на півночі України пройде сніг (РБК-Україна)

В Києві можливий сніг з дощем, температура до +1

Погода на сьогодні: 26 листопада 2018 на більшості території України очікуються опади, на півночі сніг, температура повітря вдень +11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях можливі опади, температура повітря вдень від -1 до +8, вночі від -1 до +6. На півночі очікується сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. У центральній частині очікуються опади, вдень від -1 до +3, вночі від -1 до +1.

На сході очікується мокрий сніг, вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -2. На півдні також дощитиме, температура вдень від +7 до +11, вночі від +3 до +5. У Криму можливі опади, вдень від +10 до +12, вночі від +3 до +5.

Погода на сьогодні: в Україні дощитиме, на півночі можливий сніг, температура до +11

Погода в Україні на 26 листопада 2018

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 26 листопада пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні дощитиме, на півночі можливий сніг, температура до +11

Погода в Києві та області на 26 листопада 2018

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Новини України Гідрометцентр
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