В Киеве на центральных улицах не работают светофоры, образовались пробки

Иллюстративное фото (Виталий Носач,РбК-Украина)

Причина - отсутствие электропитания

В Киеве на нескольких центральных улицах временно не работают светофорные объекты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киева в Telegram.

Сообщается о проблемах с работой светофоров на перекрестках бульвара Шевченко, улицы Бульварно-Кудрявской, Дмитровской, Бульварно-Кудрявской, Жилянской, Пестеля.

Отмечается, что причина - отсутствие электропитания.

"Напоминаем, когда не работают светофоры следует руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, а также правилами проезда нерегулируемых перекрестков", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным сервиса Google Maps, движение в столице осложнено. В частности, пробки сковали бульвар Шевченко, ул. Жилянская, Саксаганского, Льва Толстого.

Также пробки сковали бульвар Дружбы Народов, проспект Валерия Лобановского, ул. Елены Телиги, Подол, Лукьяновку и Оболонь.

Фото: пробки в Киеве

Ранее сообщалось об ограничении движения в Киеве на Северном мосту в направлении станции метро "Почайна" в связи с ремонтными работами.

Также РБК-Украина сообщало, что на мосту Патона в ближайшее время будет запрещено движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения.

Напомним, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.