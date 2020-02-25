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В Києві на центральних вулицях не працюють світлофори, утворилися затори

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 18:04
В Києві на центральних вулицях не працюють світлофори, утворилися затори
Ілюстративне фото (Виталий Носач,РбК-Украина)

Причина - відсутність електроживлення

В Києві на кількох центральних вулицях тимчасово не працюють світлофорні об’єкти. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Патрульної поліції Києва в Telegram.

Повідомляється про проблеми з роботою світлофорів на перехрестях бульвару Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявської, Дмитрівської, Бульварно-Кудрявська, Жилянської, Пестеля.

Зазначається, що причина - відсутність електроживлення.

"Нагадуємо, коли не працюють світлофори слід керуватися вимогами дорожніх знаків та розмітки, а також правилами проїзду нерегульованих перехресть", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, за даними сервісу Google Maps, рух в столиці ускладнено. Зокрема, пробки скували бульвар Шевченка, вул. Жилянська, Саксаганського, Льва Толстого.

Також пробки скували бульвар Дружби Народів, проспект Валерія Лобановського, вул. Олени Теліги, Поділ, Лук'янівку і Оболонь.

Раніше повідомлялося про обмеження руху у Києві на Північному мосту у напрямку станції метро "Почайна" у зв’язку з ремонтними роботами.

Також РБК-Україна повідомляло, що на мосту Патона найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху.

Нагадаємо, задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

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