В Киеве на Центральном вокзале мужчина попал под поезд

В Киеве на Центральном вокзале сегодня под поезд попал мужчина. Пострадавшего с серьезными травмами отправили в больницу.
Об этом сообщает полиция Киева.
Инцидент произошел около 16:00. Мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте, когда на него наехал поезд. В результате наезда мужчине оторвало ноги.
Правоохранители зарегистрировали происшествие в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Правовую квалификацию инциденту пока не предоставили.
"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента", - добавили в полиции.
Напомним, недавно в Польше локомотив столкнулся с поездом. В результате столкновения пострадали 5 человек.
Также РБК-Украина писало, что в феврале в Киеве автомобиль попал под поезд. В результате инцидента погиб пассажир автомобиля.
Добавим, в конце января во Львовской области произошло столкновение между маршруткой и поездом.