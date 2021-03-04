У Києві на Центральному вокзалі чоловік потрапив під поїзд

У Києві на Центральному вокзалі сьогодні під поїзд потрапив чоловік. Потерпілого з серйозними травмами відправили у лікарню.
Про це повідомляє поліція Києва.
Інцидент стався близько 16:00. Чоловік переходив залізничні колії в забороненому місці, коли на нього наїхав потяг. В результаті наїзду чоловіку відірвало ноги.
Правоохоронці зареєстрували подію у відділі поліції на станціях залізничного транспорту. Правову кваліфікацію інциденту поки що не надали.
"Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту", - додали в поліції.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі локомотив зіткнувся з потягом. В результаті зіткнення постраждали 5 людей.
Також РБК-Україна писало, що в лютому у Києві автомобіль потрапив під потяг. В результаті інциденту загинув пасажир автомобіля.
Додамо, в кінці січня у Львівській області сталося зіткнення між маршруткою і поїздом.