У Києві на Центральному вокзалі чоловік потрапив під поїзд

У Києві на Центральному вокзалі сьогодні під поїзд потрапив чоловік. Потерпілого з серйозними травмами відправили у лікарню.

Про це повідомляє поліція Києва .

Інцидент стався близько 16:00. Чоловік переходив залізничні колії в забороненому місці, коли на нього наїхав потяг. В результаті наїзду чоловіку відірвало ноги.

Правоохоронці зареєстрували подію у відділі поліції на станціях залізничного транспорту. Правову кваліфікацію інциденту поки що не надали.

"Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту", - додали в поліції.