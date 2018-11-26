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У Києві ТРЦ Ocean Plaza закидали димовими шашками

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 18:10
У Києві ТРЦ Ocean Plaza закидали димовими шашками
Фото: Ocean Plaza (facebook.com/DSNSKyiv/)

Жодна особа не постраждала

У понеділок, 26 листопала, у Києві невідомий закидав торгово-розважальний центр Ocean Plaza димовими шашками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, внаслідок цього спрацювала пожежна сигналізація. Пожежі не було. Жодна особа не постраждала.

"Близько 17 години в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, на вул. Антоновича, 176, невідомою особою було кинуто димові шашки, що призвело до сильного задимлення в приміщенні ТРЦ (інформація отримана від пожежного посту на території ТРЦ)", - йдеться у повідомленні.

 

 

Опубліковано Vladislav Antonov Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Нагадаємо, в селищі Отинія Коломийського району Івано-Франківської області в будинку сталась пожежа. Унаслідок займання загинули двоє людей.

Також в Узині Київської області в ніч на 6 листопада згорів житловий будинок, в результаті пожежі загинули три особи, у тому числі маленькі діти.

Нагадаємо, впродовж 12-18 листопада, на пожежах в Україні загинули 78 людей. Загалом у цей період підрозділи ДСНС ліквідували 1 тис. 768 пожеж.  Надзвичайникам вдалось врятувати 107 осіб.

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