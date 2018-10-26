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В Днепре закрыли Амурский мост из-за сообщения о минировании

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 23:56
Фото: Амурский мост (twitter.com/34_tv)
Фото: Амурский мост (twitter.com/34_tv)

На месте работают полицейские

Пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что в полицию Днепра поступило сообщение о минировании Амурского моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Анны Старчевской в Facebook.

В связи с заявлением было перекрыто движение транспорта до окончания проверки.

"Уважаемые днепряне, извините за неудобства! В связи с сообщением о минировании Амурского моста, движение транспорта по нему прекращено. На месте работают полицейские", - написала Старчевская.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли станцию столичного метрополитена "Житомирская" из-за сообщения о минировании, станция была закрыта для пассажиров, проводилась проверка. Сообщение о минировании станции столичного метрополитена "Житомирская" не подтвердилось.

Напомним, во Львове сообщили о минировании десяти зданий. Как отмечают в полиции, поступило сообщение о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.

 

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