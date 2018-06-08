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Интервью

В Киеве в связи с аварией на водопроводе отключили воду на 8 улицах

НовостиОбщество    08.06.2018 - 13:48
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Аварийные бригады "Киевводоканала" работают над ликвидацией прорыва сетей

В Киеве в пятницу, 8 июня, в связи с аварией на водопроводе временно отключена подача воды на восьми улицах. Об этом в Facebook сообщает аварийная служба "Киевводоканала" 1581.

"По состоянию на 11:40 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией 21-го повреждения сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов", - указано в сообщении.

Так, подачу холодной воды временно приостановлено по следующим адресам:

  • ул. Немировича-Данченко, 1 (ж/б), 2 (университет);
  • ул. Боричев спуск, 8 (офисы);
  • ул. Боричев Ток, 3 (офисы), 7 (п/б);
  • ул. Миколайчука, 9-Б (школа);
  • ул. Стратегическое шоссе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (п/б);
  • ул. Закревского, 19-Б (д/с);
  • ул. Жолудева, 3-Г (школа);
  • ул. Новополевая, 2.
 

Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує: Станом на 11:40 8-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над...

Опубліковано Київводоканал 8 червня 2018 р.

Напомним, ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что в Киеве горячая вода может быть в столичных квартирах уже 8 июня.

На Донбассе приостановлена подача воды в Авдеевку и два села В Киеве до 8 июня отключат воду на 11 улицах
Теги публикации: водоснабжение, вода  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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