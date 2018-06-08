В Киеве в связи с аварией на водопроводе отключили воду на 8 улицах

Аварийные бригады "Киевводоканала" работают над ликвидацией прорыва сетей

В Киеве в пятницу, 8 июня, в связи с аварией на водопроводе временно отключена подача воды на восьми улицах. Об этом в Facebook сообщает аварийная служба "Киевводоканала" 1581.

"По состоянию на 11:40 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией 21-го повреждения сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов", - указано в сообщении.

Так, подачу холодной воды временно приостановлено по следующим адресам:

ул. Немировича-Данченко, 1 (ж/б), 2 (университет);

ул. Боричев спуск, 8 (офисы);

ул. Боричев Ток, 3 (офисы), 7 (п/б);

ул. Миколайчука, 9-Б (школа);

ул. Стратегическое шоссе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (п/б);

ул. Закревского, 19-Б (д/с);

ул. Жолудева, 3-Г (школа);

ул. Новополевая, 2.

Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує: Станом на 11:40 8-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над... Опубліковано Київводоканал 8 червня 2018 р.

Напомним, ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что в Киеве горячая вода может быть в столичных квартирах уже 8 июня.