В Киеве в связи с аварией на водопроводе отключили воду на 8 улицах

Аварийные бригады "Киевводоканала" работают над ликвидацией прорыва сетей
В Киеве в пятницу, 8 июня, в связи с аварией на водопроводе временно отключена подача воды на восьми улицах. Об этом в Facebook сообщает аварийная служба "Киевводоканала" 1581.
"По состоянию на 11:40 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией 21-го повреждения сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов", - указано в сообщении.
Так, подачу холодной воды временно приостановлено по следующим адресам:
Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує: Станом на 11:40 8-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над...Опубліковано Київводоканал 8 червня 2018 р.
Напомним, ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что в Киеве горячая вода может быть в столичных квартирах уже 8 июня.