В "Нафтогазі" розказали, коли в київських квартирах з'явиться гаряча вода

Також компанії заявили, що не вимагають негайного погашення боргу за газ

Гаряча вода може бути в столичних квартирах вже завтра, 8 червня. Про це йдеться у повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у Twitter.

Як зазначається, гаряча вода в квартирах жителів Києва могла бути ще вчора або місяць тому.

"Ми не вимагаємо негайного погашення боргу за газ. Але київська влада не хоче, щоб був укладений договір, якого вимагає законодавство, а іншого способу дати газ ми не маємо", - йдеться у повідомленні.

Гаряча вода може бути в київських квартирах вже завтра. Могла бути ще вчора або місяць тому. Ми не вимагаємо негайного погашення боргу за газ. Але київська влада не хоче, щоб був укладений договір, якого вимагає законодавство, а іншого способу дати газ ми не маємо. pic.twitter.com/3milU4AYw0 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 7, 2018

"Ми діємо лише в рамках закону. Сподіваємося, що таку позицію розділять і наші контрагенти у Києві. Ми не вимагаємо негайного погашення боргів, але нове підприємство має стати їх правонаступником згідно закону. Сподіваємося на якнайскоріше вирішення цього питання", - заявили в компанії.

Ми діємо лише в рамках закону.Сподіваємося, що таку позицію розділять і наші контрагенти у Києві. Ми не вимагаємо негайного погашення боргів, але нове підприємство має стати їх правонаступником згідно закону. Сподіваємося на якнайскоріше вирішення цього питання pic.twitter.com/2mn4gyMn1v — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 7, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська міська рада терміново звернеться до НАК "Нафтогаз" із вимогою негайно вирішити питання газопостачання котельних та повернення гарячої води у три тисячі столичних багатоповерхівок.