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В "Нафтогазі" розказали, коли в київських квартирах з'явиться гаряча вода

НовиниПолітика    07.06.2018 - 09:49
Фото: "Нафтогаз" України (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз" України (РБК-Україна)

Також компанії заявили, що не вимагають негайного погашення боргу за газ

Гаряча вода може бути в столичних квартирах вже завтра, 8 червня. Про це йдеться у повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у Twitter.

Як зазначається, гаряча вода в квартирах жителів Києва могла бути ще вчора або місяць тому.

"Ми не вимагаємо негайного погашення боргу за газ. Але київська влада не хоче, щоб був укладений договір, якого вимагає законодавство, а іншого способу дати газ ми не маємо", - йдеться у повідомленні.

"Ми діємо лише в рамках закону. Сподіваємося, що таку позицію розділять і наші контрагенти у Києві. Ми не вимагаємо негайного погашення боргів, але нове підприємство має стати їх правонаступником згідно закону. Сподіваємося на якнайскоріше вирішення цього питання", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська міська рада терміново звернеться до НАК "Нафтогаз" із вимогою негайно вирішити питання газопостачання котельних та повернення гарячої води у три тисячі столичних багатоповерхівок.

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Теги публікації: Київ, вода, Нафтогаз України, долг, Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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