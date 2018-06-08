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У Києві в зв’язку із аварією на водопроводі відключено воду на 8 вулицях

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 13:48
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над ліквідацією прориву мереж

У Києві в п'ятницю, 8 червня, у зв'язку з аварією на водопроводі тимчасово відключено подачу води на восьми вулицях. Про це у Facebook повідомляє аварійна служба "Київводоканалу" 1581.

"Станом на 11:40 аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією 21-го пошкодження мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за низкою адрес", - зазначено у повідомленні.

Так, подачу холодної води тимчасово зупинено за такими адресами:

  • вул. Немировича-Данченко, 1 (ж/б), 2 (університет);
  • вул. Боричев узвіз, 8 (офіси);
  • вул. Боричев Тік, 3 (офіси), 7 (п/б);
  • вул. Миколайчука, 9-Б (школа);
  • вул. Стратегічне шосе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (п/б);
  • вул. Закревського, 19-Б (д/с);
  • вул. Жолудєва, 3-Г (школа);
  • вул. Новопольова, 2.
 

Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує: Станом на 11:40 8-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над...

Опубліковано Київводоканал 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що у Києві гаряча вода може бути в столичних квартирах вже 8 червня.

На Донбасі припинено подачу води в Авдіївку і два села У Києві до 8 червня відключать воду на 11 вулицях
Теги публікації: водоснабжение, вода  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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