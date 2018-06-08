У Києві в зв’язку із аварією на водопроводі відключено воду на 8 вулицях

Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над ліквідацією прориву мереж

У Києві в п'ятницю, 8 червня, у зв'язку з аварією на водопроводі тимчасово відключено подачу води на восьми вулицях. Про це у Facebook повідомляє аварійна служба "Київводоканалу" 1581.

"Станом на 11:40 аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією 21-го пошкодження мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за низкою адрес", - зазначено у повідомленні.

Так, подачу холодної води тимчасово зупинено за такими адресами:

вул. Немировича-Данченко, 1 (ж/б), 2 (університет);

вул. Боричев узвіз, 8 (офіси);

вул. Боричев Тік, 3 (офіси), 7 (п/б);

вул. Миколайчука, 9-Б (школа);

вул. Стратегічне шосе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (п/б);

вул. Закревського, 19-Б (д/с);

вул. Жолудєва, 3-Г (школа);

вул. Новопольова, 2.

Аварійна служба Київводоканалу 1581 інформує: Станом на 11:40 8-го червня аварійні бригади Київводоканалу працюють над... Опубліковано Київводоканал 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що у Києві гаряча вода може бути в столичних квартирах вже 8 червня.