ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве за сутки зафиксировали более 60 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 12:09
В Киеве за сутки зафиксировали более 60 новых случаев коронавируса
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Всего в столице 705 зараженных

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в столице количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.

"За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще в 61 человека, в том числе, у 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Новые случаи коронавируса были подтверждены у 31 женщины в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, а также у 2 детей 12-ти лет.

Отметим, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 4662 человек, из них 125 случаев летальных, 246 пациентов выздоровели. За прошлые сутки в стране подтвердили 501 новое заражение, что стало новым антирекордом.

Также сообщалось, что в Киевской духовной академии зараились коронавирусом трое преподавателей и 16 студентов.

США расширили помощь Украине для борьбы с COVID-19 В Черновцах умер еще один пациент с подозрением на COVID-19
Новости Украины КиевКиевКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь