У Києві за добу зафіксували більше 60 нових випадків коронавірусу

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Всього в столиці 705 заражених

У Києві за минулу добу зафіксували 61 новий випадок коронавіруса. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в столиці кількість інфікованих COVID-19 збільшився до 705 чоловік, 30 пацієнтів, що вилікувались, 12 померли.

"За минулу добу коронавірус в столиці підтвердили ще в 61 людини, в тому числі, у 7 медиків. Всього в Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання COVID-19. В лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", - повідомив Кличко.

Нові випадки коронавіруса були підтверджені у 31 жінки у віці від 20 до 97 років, 28 чоловіків у віці від 19 до 71 року, а також у 2 дітей 12-ти років.

Зазначимо, станом на 9:00 17 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 4662 осіб, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За минулу добу в країні підтвердили 501 нове зараження, що стало новим антирекордом.

Також повідомлялося, що у Київській духовній академії зараились коронавірусом троє викладачів та 16 студентів.