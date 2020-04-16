В Киеве за сутки коронавирусом заболели более 30 человек, 1 умер

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

В столице количество заболеваний выросло до 664

В Киеве за минувшие сутки, 15 апреля, заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердили в 32 человек, 1 случай - смертельный. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в Киеве по состоянию на 16 апреля подтвердили 644 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, 12 - выздоровели.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 32 человека. За сутки, что прошли, в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных заболеваний", - сообщил Кличко.

По словам мэра, новые случаи заболевания были подтверждены у 11 женщин, 20 мужчин и у 2-летней девочки. Госпитализированы в больницу были 3 пациента, остальные проходят лечение на самоизоляции под контролем медиков.

Напомним, по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали 8 смертей среди инфицированных коронавирусом. Всего в стране от COVID-19 умерли 116 человек.