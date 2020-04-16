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У Києві за добу коронавірусом захворіли понад 30 осіб, 1 померла

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 12:06
У Києві за добу коронавірусом захворіли понад 30 осіб, 1 померла
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У столиці кількість захворювань зросла до 664

У Києві за минулу добу, 15 квітня, захворювання коронавірусом COVID-19 підтвердили у 32 осіб, 1 випадок - смертельний. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в Києві за станом на 16 квітня підтвердили 644 випадки захворювання коронавірусом, 12 осіб померли, 12 - одужали.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 32 людини. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще один летальний випадок. Всього в Києві вже 644 підтверджених захворювань", - повідомив Кличко.

За словами мера, нові випадки захворювання були підтверджені у 11 жінок, 20 чоловіків і у 2-річної дівчинки. Госпіталізовано в лікарню були 3 пацієнта, решта проходять лікування на самоізоляції під контролем медиків.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано нових випадків 397.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували 8 смертей серед інфікованих коронавірусом. Всього в країні від COVID-19 померли 116 осіб.

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