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В райцентре Тернопольской области зафиксировали вспышку коронавируса

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 11:48
В райцентре Тернопольской области зафиксировали вспышку коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе уже подтвердили 25 заболеваний

В районном центре Шумск Тернопольской области количество зараженных коронавирусом выросло до 25 человек. Об этом сообщил глава Шумской районной администрации Виталий Кудлак.

По его словам, за прошлые сутки в городе выявили 21 новый случай заболевания.

"Мы получили 21 подтверждение заболевания на коронавирус среди жителей нашего района. Если учитывать предыдущие данные, на сегодняшний день у нас в совокупности 25 подтвержденных случаев" - сообщил Кудлак.

По информации СМИ, эпицентром вспышки мог стать местный храм. Официально в РГА сообщили, что причиной распространения вируса стало пренебрежение карантинными правилами.

Отметим, всего в городе проживает чуть более 5 тысяч человек.

Напомним, по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

В Тернопольской области всего выявили 333 случая заболевания COVID-19. Наибольшее количество зараженных в Черновицкой области - 662, и Киеве - 644.

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