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В Европарламенте заявили о росте домашнего насилия после введения карантина 

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 16:05
В Европарламенте заявили о росте домашнего насилия после введения карантина 
Иллюстративное фото (European Parliament) 

В некоторых странах ЕС уровень домашнего насилия вырос на треть 

В некоторых странах Европейского союза уровень домашнего насилия вырос на треть спустя неделю после введения карантина и мер изоляции в связи с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Европарламента.

Председатель комитета по правам женщин Эвелин Регнер призвала ЕС увеличить поддержку жертвам домашнего насилия во время пандемии COVID-19.

“Я настоятельно призываю все страны-члены ЕС решить эту проблему и активно сообщить, где и как пострадавшие могут получить помощь. Это также должно включать в себя простые способы связи и оповещения полиции, такие как текстовые сообщения или онлайн-чаты, а также использование кодовых слов с врачами или фармацевтами. Кроме того, необходимо выделить больше мест в учреждениях по защите от насилия и женских приютах. Там, где это возможно, ЕС должен поддерживать меры государств-членов в финансовом отношении и помогать им информировать об этих мерах”, - сообщила она.

Отмечается, что в связи с изоляцией, женщинам стало сложнее сообщать о насилии, поскольку преступник всегда рядом.

Ранее РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьезным кризисом за всю историю существования Европейского союза.

Также сообщалось, что Европейский союз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Оперативная группа будет создана в полной координации с НАТО.

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Новости Украины Европарламентдомашнее насилиеКоронавирус
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