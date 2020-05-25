У Києві суттєво зросла кількість випадків домашнього насильства

Фото: з початку року постраждали понад 6,6 тис. жінок

Зростання таких випадків не пов’язане з карантином

З початку року у Києві поліція зареєструвала понад 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Це більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що протягом 2019 року було зареєстровано понад 6 тис. аналогічних звернень.

"З початку цього року до поліції звернулося 7 285 осіб стосовно домашнього насильства. З них постраждалих 6 668 жінок та 617 чоловіків. Стосовно кривдників винесено 1 260 заборонних приписів та складено 2 353 адміністративні протоколи", - повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Чиновник наголосила, що збільшення кількості звернень не означає більшу кількість випадків.

"Просто про це почали активніше говорити, і тема перестала бути забороненою", - зазначила Хонда.

Вона також підкреслила, що, незважаючи на побоювання, сплеску домашнього насильства у період карантину не відбулося. За даними КМДА, кількість таких звернень до поліції залишається такою ж, як і до карантину.

Нагадаємо, з лютого в Україні діє телефонна гаряча лінія з попередження домашнього насильства.

Для протидії домашньому насильству Міністерство внутрішніх справ також розробило спеціального чат-бота.

Також повідомлялося, що рівень домашнього насильства у деяких країнах ЄС виріс на третину через тиждень після введення карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко