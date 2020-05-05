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В Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию

Новости » Общество     05.05.2020 - 14:15
В Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Чат-бот разработало МВД

В Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Указано, что чат разработало Министерство внутренних дел.

"Для быстрого, доступного и оперативного реагирования на случаи совершения насилия Министерство внутренних дел разработало Чат-бот @police_helpbot, который действует в мессенджере Telegram и аккумулирует всю необходимую информацию о домашнем насилии", - говорится в сообщении.

Чат бот может:

  • помочь вызвать службы помощи (полицию и "скорую помощь");
  • разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предотвращению домашнего насилия;
  • предоставить контакты других служб помощи;
  • переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Указано, что Минсоцполитики обеспечивает чат-бот @police_helpbot контактами общих и специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Напомним, согласно заявлению Европарламента, в некоторых странах Европейского союза уровень домашнего насилия вырос на треть спустя неделю после введения карантина и мер изоляции в связи с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Украине запустили телефонную горячую линию по предупреждению домашнего насилия по номеру 1547.

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