В Киеве стартовали переговоры о компенсациях в катастрофе самолета МАУ в Иране

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Иранская делегация встретилась с украинскими дипломатами

Сегодня в Киеве начались переговоры относительно компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. В переговорах принимают участие представители Украины и иранской делегации.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, процесс переговоров не будет легким.

"Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости", - сказал Кулеба.

Он добавил, что украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации семьям погибших были максимальными.

"Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - резюмировал министр.

Сьогодні у Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752 за участі іранської делегації Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 30 липня 2020 р.

Как известно, украинский самолет МАУ сбили силы ПВО Ирана 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек.

Ранее во Франции успешно загрузили данные с "черного ящика" сбитого самолета.

По итогам расшифровки было подтверждено, что катастрофа произошла из-за "незаконного вмешательства" в самолет.