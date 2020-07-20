Во Франции успешно загрузили данные с "черного ящика" сбитого самолета МАУ

Фото: последствия авиакатастрофы в Иране (скрин видео youtube.com/MNS.GOV.UA)

Данные с бортового самописца передали в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана

Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Данные были переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.

Об этом французское бюро сообщило в своем Twitter.

"Данные Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (речевого самописца - ред.), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы в AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий - ред.) Ирана", - говорится в сообщении.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020

Напомним, в январе 2020 года самолет МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. В результате происшествия погибли 176 человек, среди них были и граждане Украины - члены экипажа.

Ранее Франция подтвердила получение "черных ящиков" самолета МАУ от Ирана.

Кроме того, президент Владимир Зеленский надеется на скорую расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.