В Киеве стабилизировалась ситуация с обеспечением газом ТЭЦ

КГГА закупила необходимые объемы газа в одного из частных поставщиков, работающих на рынке Украины

В Киеве на данный момент стабилизирована ситуация с обеспечением газом теплоелектроцентралей (ТЭЦ). Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что Киевская городская администрация (КГГА) закупила необходимые объемы газа у одного из частных поставщиков, работающих на рынке Украины.

Ожидается, что эти объемы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации временно, до того, как будет урегулирован вопрос о правопреемстве по накопленным долгам за льготный газ, связанными с этими объектами.

Также по поручению президента Украины Петра Порошенко, на этой неделе Кабинетом министров было разработано и предложено долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства. Речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ситуация с газоснабжением была близка к критической. Тогда в КГГА сообщили, что переговоры по заключению договора на газоснабжение ТЭЦ пока продолжаются, в частности, на уровне правительства и руководства НАК "Нафтогаз Украины".