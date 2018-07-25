Ситуация с газоснабжением Киева близка к критической, - КГГА

Власть Киева призывает Кабмин рассмотреть ситуацию с газоснабжением в столице

В Киеве ситуация с газоснабжением близка к критической. Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Городская власть Киева призывает Кабинет министров рассмотреть ситуацию с газоснабжением в столице в рамках Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, с 1 августа из-за отсутствие газа, вынуждены будут остановиться крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят не только тепло, но и электроэнергию.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, ситуация в Киеве близка к критической, поскольку к этому времени НАК "Нафтогаз" не заключил договор на газоснабжение с КП "Киевтеплоэнерго". Из-за этого в Киеве несколько тысяч домов остаются без горячей воды.

Напомним, в мае этого года закончилось 16-летнее соглашение между КГГА и ПАО "Киевэнерго". Город возвращает под контроль около сотни тысяч объектов теплоэнергетического комплекса с целью его дальнейшей модернизации и восстановления, что призвано повлиять на качество услуг для потребителей. 19 июля "Киевтеплоэнерго" получило разрешения и лицензии и готово начинать полноценную работу.

Хозяйственный суд Киева принял решение не возлагать долг "Киевэнерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Киевтеплоэнерго". Поэтому в "Нафтогазе" решение по делу по спору между "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" относительно правопреемства по долгам "Киевэнерго" ожидают в конце июля.