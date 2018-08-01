У Києві стабілізувалася ситуація із забезпеченням газом ТЕЦ

КМДА закупила необхідні обсяги газу в одного з приватних постачальників, що працюють на ринку України

У Києві на даний момент стабілізована ситуація із забезпеченням газом теплоелектроцентралей (ТЕЦ). Про це повідомляє прес-служба "Нафтогаз України".

Повідомляється, що Київська міська адміністрація (КМДА) закупила необхідні обсяги газу в одного з приватних постачальників, що працюють на ринку України.

Очікується, що ці обсяги дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів теплогенерації тимчасово, до того, як буде врегульовано питання про правонаступництво за накопиченими боргами за пільговий газ, пов'язаними з цими об'єктами.

Також за дорученням президента України Петра Порошенка, на цьому тижні Кабінетом міністрів було розроблено і запропоновано довгострокове рішення, яке дозволить відновити постачання газу київським об'єктів теплогенерації на пільгових умовах без порушення вимог законодавства. Мова йде про укладення мирової угоди між сторонами в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві ситуація з газопостачанням близька до критичної. Тоді в КМДА повідомили, що переговори щодо укладення договору на газопостачання ТЕЦ поки тривають, зокрема, на рівні уряду і керівництва НАК "Нафтогаз України".