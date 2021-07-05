В Киеве сообщили о минировании Центрального и Южного вокзалов, их работа ограничена

В Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение об их минировании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализницы".
"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.
Ранее в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании в городе. Среди объектов, которые "заминировали" медицинские учреждения города.
РБК-Украина писало, что в международном аэропорту "Борисполь" проверяли информацию о якобы минировании самолета рейса "Тбилиси-Киев". Бомбу на самолете не нашли, а по факту ложного минирования полиция возбудила дело.
А в конце мая в Киеве минировали Окружной административный суд.