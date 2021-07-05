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У Києві повідомили про мінування Центрального і Південного вокзалів, їх робота обмежена

Автор: РБК-Україна

У Києві тимчасово обмежена робота Центрального і Південного залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про їх мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

"Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - йдеться в повідомленні.

Раніше в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" Медичні заклади міста.

РБК-Україна писало, що в міжнародному аеропорту " Бориспіль" перевіряли інформацію про нібито мінування літака рейсу "Тбілісі-Київ". Бомбу на літаку не знайшли, а за фактом неправдивого мінування поліція порушила справу.

А наприкінці травня в Києві мінували Окружний адміністративний суд.

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мінування