В Харькове сообщили о массовом минировании больниц. Проводится эвакуация

Фото: в Харькове сообщили о массовом минировании больниц (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу, 4 июня, в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании в городе. Среди объектов, которые "заминировали" медицинские учреждения города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.