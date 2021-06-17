В Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала, его работа ограничена

В Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение о его минировании.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам", - говорится в сообщении.

Ранее в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании в городе. Среди объектов, которые "заминировали" медицинские учреждения города.

РБК-Украина писало, что в международном аэропорту "Борисполь" проверяли информацию о якобы минировании самолета рейса "Тбилиси-Киев". Бомбу на самолете не нашли, а по факту ложного минирования полиция возбудила дело.

А в конце мая в Киеве минировали Окружной административный суд.