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В Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала, его работа ограничена

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Четверг 17 июня 2021 10:58
В Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала, его работа ограничена Фото: в Киеве "заминировали" Центральный вокзал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение о его минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам", - говорится в сообщении.

Ранее в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании в городе. Среди объектов, которые "заминировали" медицинские учреждения города.

РБК-Украина писало, что в международном аэропорту "Борисполь" проверяли информацию о якобы минировании самолета рейса "Тбилиси-Киев". Бомбу на самолете не нашли, а по факту ложного минирования полиция возбудила дело.

А в конце мая в Киеве минировали Окружной административный суд.

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