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В Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу, його роботу обмежено

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Четвер 17 червня 2021 10:58
В Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу, його роботу обмежено Фото: в Києві "замінували" Центральний вокзал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Києві тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про начебто його замінування.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до незручностей", - йдеться в повідомленні.

Раніше в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" медичні заклади міста.

РБК-Україна писало, що у міжнародному аеропорту "Бориспіль" перевіряли інформацію про нібито мінування літака рейсу "Тбілісі-Київ". Бомбу на літаку не знайшли, а за фактом неправдивого мінування поліція порушила справу.

А наприкінці травня у Києві мінували Окружний адміністративний суд.

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