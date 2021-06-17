В Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу, його роботу обмежено
В Києві тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про начебто його замінування.
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до незручностей", - йдеться в повідомленні.
Раніше в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" медичні заклади міста.
РБК-Україна писало, що у міжнародному аеропорту "Бориспіль" перевіряли інформацію про нібито мінування літака рейсу "Тбілісі-Київ". Бомбу на літаку не знайшли, а за фактом неправдивого мінування поліція порушила справу.
А наприкінці травня у Києві мінували Окружний адміністративний суд.