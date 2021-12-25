В Киеве сообщили о минировании моста Патона. Полиция проводит проверку

"Сегодня около 17.00 часов в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном минировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога", - пишет пресс-служба.

Сейчас правоохранители обследуют мост и прилегающую к нему территорию. В то же время движение по мосту временно перекрыто.

"После завершения проверки, ему (событию -ред.) будет предоставлена правовая квалификация", - добавляет пресс-служба.