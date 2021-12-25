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В Киеве сообщили о минировании моста Патона. Полиция проводит проверку

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве в полицию поступила информация о возможном заминировании моста Патона. Движение перекрыто, на месте работают сотрудники взрывотехнической службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу полиции Киева.

"Сегодня около 17.00 часов в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном минировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога", - пишет пресс-служба.

Сейчас правоохранители обследуют мост и прилегающую к нему территорию. В то же время движение по мосту временно перекрыто.

"После завершения проверки, ему (событию -ред.) будет предоставлена правовая квалификация", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что 25 декабря в Киеве срочно эвакуировали людей из ТРЦ River Mall из-за сообщения о минировании.

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КиевМост Патона