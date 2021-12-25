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У Києві повідомили про мінування мосту Патона. Поліція проводить перевірку

Автор: Сергій Пишкін

У Києві до поліції надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Рух перекрито, на місці працюють співробітники вибухотехнічної служби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні близько 17.00 години до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінолога", - пише пресслужба.

Наразі правоохоронці обстежують міст й прилеглу до нього територію. Водночас рух по мосту тимчасово перекрито.

"Після завершення перевірки, їй (події -ред.) буде надано правову кваліфікацію", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що 25 грудня у Києві терміново евакуювали людей з ТРЦ River Mall через повідомлення про мінування.

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КиївМіст Патона