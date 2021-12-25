В Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ River Mall
Фото: в Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ River Mall (Валерия Полищук, РБК-Україна)
Сегодня, 25 декабря в Киеве начали эвакуацию людей из торгового центра River Mall. Сообщается о технических причинах.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как информирует корреспондент РБК-Украина с места событий, эвакуация происходит по техническим причинам.
Сейчас в торгово-развлекательный центр прибыли кареты "скорой" и пожарные. Также прибыли правоохранители. Уже наблюдается толпа людей около ТРЦ.
Фото: в Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ River Mall (Валерия Полищук, РБК-Украина)