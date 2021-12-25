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В Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ River Mall

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Суббота 25 декабря 2021 12:50
В Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ River Mall Фото: в Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ River Mall (Валерия Полищук, РБК-Україна)
Автор: Мария Кучерявец, Валерия Полищук

Сегодня, 25 декабря в Киеве начали эвакуацию людей из торгового центра River Mall. Сообщается о технических причинах.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как информирует корреспондент РБК-Украина с места событий, эвакуация происходит по техническим причинам.

Сейчас в торгово-развлекательный центр прибыли кареты "скорой" и пожарные. Также прибыли правоохранители. Уже наблюдается толпа людей около ТРЦ.

Фото: в Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ River Mall (Валерия Полищук, РБК-Украина)

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