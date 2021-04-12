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В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 16:07
В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: человек с простудой (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве за прошлую неделю зафиксировали 23 184 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 11,4%.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели - 5 031 ребенок и 18 153 взрослых. Среди заболевших дети составляют 21,7%, а на предыдущей неделе - 24,8%. Среди школьников число заболевших снизилось на 43,2% - зарегистрировано 2 171 случай (снижение на 24,8%).

В больницы были доставлены 1 491 человек, из них 98 - дети.

В КГГА отметили, что за прошлую неделю наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число новых заболевших упало на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. Причем снижение наблюдается как среди взрослых, так и детей.

Напомним, на время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально ужесточить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов.

Отметим, с 5 апреля в Киеве ужесточили локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск. Также закрылись детские сады, а все школьники перешли на дистанционное обучение. До этого в столице уже не работали ТРЦ, кафе и рестораны не принимали посетителей.

РБК-Украина сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему призвал правительство ввести общенациональный локдаун и ограничить передвижение между регионами.

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