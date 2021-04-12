В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве за прошлую неделю зафиксировали 23 184 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 11,4%.

Так, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели - 5 031 ребенок и 18 153 взрослых. Среди заболевших дети составляют 21,7%, а на предыдущей неделе - 24,8%. Среди школьников число заболевших снизилось на 43,2% - зарегистрировано 2 171 случай (снижение на 24,8%).

В больницы были доставлены 1 491 человек, из них 98 - дети.

В КГГА отметили, что за прошлую неделю наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число новых заболевших упало на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. Причем снижение наблюдается как среди взрослых, так и детей.