В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Киеве за прошлую неделю зафиксировали 23 184 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 11,4%.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели - 5 031 ребенок и 18 153 взрослых. Среди заболевших дети составляют 21,7%, а на предыдущей неделе - 24,8%. Среди школьников число заболевших снизилось на 43,2% - зарегистрировано 2 171 случай (снижение на 24,8%).
В больницы были доставлены 1 491 человек, из них 98 - дети.
В КГГА отметили, что за прошлую неделю наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число новых заболевших упало на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. Причем снижение наблюдается как среди взрослых, так и детей.
Напомним, на время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально ужесточить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов.
Отметим, с 5 апреля в Киеве ужесточили локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск. Также закрылись детские сады, а все школьники перешли на дистанционное обучение. До этого в столице уже не работали ТРЦ, кафе и рестораны не принимали посетителей.
РБК-Украина сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему призвал правительство ввести общенациональный локдаун и ограничить передвижение между регионами.