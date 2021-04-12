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У Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 16:07
У Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ Фото: людина з застудою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві за минулий тиждень зафіксували 23 184 хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). У порівнянні з минулим тижнем захворюваність знизилася на 11,4%.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли - 5 031 дитина і 18 153 дорослих. Серед захворілих діти складають 21,7%, а на попередньому тижні - 24,8%. Серед школярів кількість хворих знизилося на 43,2% - зареєстровано 2 171 випадок (зниження на 24,8%).

У лікарні були доставлені 1 491 человек, з них 98 - діти.

У КМДА зазначили, що за минулий тиждень спостерігається значне зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Число нових хворих впало на 11,8% у порівнянні з попереднім тижнем. Причому зниження спостерігається як серед дорослих, так і дітей.

Нагадаємо, на час локдауна в Києві через критичну ситуацію з коронавірусу можуть максимально посилити карантинні заходи. Аж до повної зупинки транспорту і закриття дитячих садків.

Відзначимо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібен спецпропуск. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

РБК-Україна повідомляло, що мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому закликав уряд ввести загальнонаціональний локдаун і обмежити пересування між регіонами.

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