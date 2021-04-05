Спецпропуска на транспорт и удаленная работа: новые правила жесткого локдауна в Киеве

Сегодня, 5 апреля в Киеве ужесточается локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск. Его могут получить только работники предприятий критической инфраструктуры. Также закрываются детские сады, а все школьники переходят на дистанционное обучение.

Срок действия усиленного карантина

Городской голова Виталий Кличко заявил о необходимости еще более жесткого карантина, поскольку эпидситуация из-за коронавируса в Киеве продолжает ухудшаться.

Локдаун продлится с 00:00 5 апреля до 16 апреля. Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, но только если Киев выйдет из "красной" зоны.

Отметим, строгие карантинные запреты в столице введены с 20 марта и должны были действовать до 9 апреля.

Пропускной режим в общественном транспорте

С понедельника метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт Киева работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуск, удостоверение личности и маску.

Спецпропуск будут выдавать работникам предприятий, выполняющим критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).

Для получения пропусков руководителям организаций следует подать заявление в Департамент транспортной инфраструктуры Киевского горсовета.

В КГГА отметили, что количество таких разрешительных документов ограничено (около 400 тысяч), выдавать физическим лицам их не будут. Специальный пропуск не дает право на бесплатный проезд - оплата производится на общих основаниях.

При этом без пропуска могут воспользоваться общественным транспортом:

работники ГСЧС и Национальной полиции - при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты;

призывники на срочную службу - при наличии повесток, документов и масок.

График работы метро

Заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон сообщила, что подземный транспорт на локдауне с 5 апреля будет функционировать в обычном режиме по графику. Количество поездов на линиях сокращать не будут.

Однако проезд в метро возможен исключительно по спецпропускам. Документы будут проверять у входов на станции. Контроль за соблюдением ограничений возлагается на дежурных станций и правоохранителей.

Как будет работать междугороднее сообщение

Введение усиленного локдауна в Киеве не повлияет на междугороднее транспортное сообщение. Люди смогут добираться в столицу из пригорода.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, дополнительных ограничений на работу междугороднего общественного транспорта с 5 апреля не предусмотрено. Данный вопрос регулируется Кабинетом министров.

"Укрзализныця" не будет ограничивать движение поездов через Киев

Несмотря на ужесточение карантина, график движение поездов через столицу не изменится. "Укрзализныця" не будет вводить ограничение на посадку и высадку пассажиров в Киеве и области. Это касается и поездов дальнего следования, и пригородных электричек.

Решение о приостановке движения ж/д транспорта может быть вынесено только специальным распоряжением комиссии по ТЭБ и ЧС.

Детские сады закрываются, школы переходят на дистанционный режим

С 5 апреля детсады Киева будут закрыты. Также приостанавливается учебный процесс во всех внешкольных образовательных учреждениях.

Школьники с 1-го по 11-й классы, учащиеся заведений профессионально-технического

(ПТУ, колледжей, техникумов) и высшего образования всех форм собственности переходят на дистанционный формат обучения.

Какие еще запреты действуют в Киеве

Руководителям предприятий рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы или предоставить отпуск.

Режим работы заведений общепита ограничен - только на доставку или на вынос заказов.

Запрещены все массовые мероприятия. Спортивные соревнования могут проходить, но без зрителей. На религиозных мероприятиях контролируется количество участников - 1 человек на 10 кв.м.

Запрещается работа культурных заведений (музеи, театры, кинотеатры) и сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы).

Посещение ТРЦ запрещено, за исключением магазинов продуктов, бытовой химии, средств гигиены, средств связи, средств по уходу за растениями, печатных СМИ, аптек, зоомагазинов на их территории.

В торговых заведениях вводится приоритетное время для обслуживания пенсионеров - с 10:00 до 12:00.

Непродовольственные магазины могут работать только на выдачу предварительно оформленных заказов.

На время локдауна запрещается работа непродовольственных рынков и проведение продуктовых ярмарок.

С 5 апреля в Киеве приостанавливаются плановые госпитализации. Исключение - оказание помощи беременным, роженицам и новорожденным, онкобольным, и при реальной угрозе жизни пациента.

Обслуживание клиентов салонов красоты, парикмахерских - только по предварительной записи.

Запрещается посещение бассейнов, занятия в фитнес-центрах, спортивных залах.

Приостановлено предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах.

Во время жесткого карантина продолжат работать банки и почтовые отделения, СТО и автозаправки (без зон питания), ветеринарные клиники, заведения медицинской практики, ремонтные мастерские, разрешено предоставление телекоммуникационных услуг.