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Кличко объяснил, для чего нужен общенациональный локдаун

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 14:05
Кличко объяснил, для чего нужен общенациональный локдаун Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему призвал правительство ввести общенациональный локдаун и ограничить передвижение между регионами.

Об этом он заявил во время срочного онлайн-брифинга.

"Улучшение ситуации в каком-то одном регионе, не означает преодоления вируса в целом. Потому что происходит постоянная миграция людей. А соответственно – и миграция вируса. И мы будем то выходить из красной зоны, то потом снова в нее попадать. Именно поэтому я и обратился к правительству принять решение о введении общенационального локдауна. Надо выиграть время, пока не начнется массовая вакцинация украинцев. Нет других способов", - подчеркнул он.

Кличко отметил, что его позиция подкреплена опытом отечественных и иностранных инфекционистов и эпидемиологов. Они отмечают, что методы остановки распространения вируса везде одинаковы и хорошо известны: максимальное ограничение контактов.

"Мы можем, конечно, надеяться, что специалисты ошибаются. И всегда надеемся на лучший сценарий. Но в условиях постоянной миграции населения по регионам страны, несоблюдения правил и в условиях отсутствия массовой вакцинации оптимистического сценария не будет. Да, решение о локдауне непопулярное. Но в ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой. Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизнь миллионов людей", - резюмировал мэр Киева.

Напомним, 9 апреля Виталий Кличко обратился к правительству с призывом ввести общенациональный локдаун.

Накануне Украина вышла на первое место в Европе по количеству больных, за первую неделю апреля от коронавируса умерли 3,5 тысячи человек.

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