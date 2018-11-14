В Киеве из-за снегопада зафиксировано почти 300 ДТП

Фото: снег в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения

В Киеве сегодня, 14 ноября 2018 года, из-за снегопада зафиксировано 294 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Украины в Facebook.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от поездок на большие расстояния.

"По состоянию на 13 часов по спецлинии 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве. Водители, призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Учитывая погодные условия и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице", - говорится в сообщении.

ДТП в Киеве (скриншот)

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Киеве, сегодня утром, 14 ноября, выпал первый снег. Из-за снегопада в столице образовались огромные пробки.

Кроме того, в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.

Отметим, сегодня и завтра, 15 ноября, в Киеве ожидается снижение температуры до -4 ночью, а также снегопад, который продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.