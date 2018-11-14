У Києві через снігопад зафіксовано майже 300 ДТП

Фото: сніг у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Водіїв закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху

У Києві сьогодні, 14 листопада 2018 року, через снігопад зафіксовано 294 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції України у Facebook.

Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та утриматися від поїздок на великі відстані.

"Станом на 13 годину на спецлінію 102 надійшло 294 звернення про ДТП у Києві. Водії, закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, радимо утриматися від поїздок на великі відстані та максимально обмежити час перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні.

ДТП в Києві (скріншот)

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, в Києві, сьогодні вранці, 14 листопада, випав перший сніг. Через снігопад у столиці утворилися величезні пробки.

Крім того, в Києві через снігопад громадський транспорт курсує із відхиленням від розкладу.

Зазначимо, сьогодні і завтра, 15 листопада, у Києві очікується зниження температури до -4 вночі, а також снігопад, який триватиме упродовж дня і може створити покрив у 4 см і стати причиною ожеледиці.