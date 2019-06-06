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В Киеве на Северном мосту ограничат движение транспорта

Новости » Общество    06.06.2019 - 10:29
В Киеве на Северном мосту ограничат движение транспорта
Фото: Северный мост (500px.com/Yegor Morozov)

Движение транспорта будет ограничено в направлении станции метро "Почайна"

В Киеве с 14:00 6 июня до 06:00 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение транспорта будет ограничено в направлении станции метро "Почайна".

Напомним, сегодня утром в Киеве образовались многочисленные пробки. В частности, образовались пробки на мосту Патона и Дарницком мосту. На правом берегу столицы образовались пробки в районе метро "Шулявская" и на проспекте Победы. На левом берегу Киева затруднено движение транспорта возле метро "Позняки", "Осокорки" на проспекте Бажана, Дарницком шоссе и проспекте Соборности.

Напомним, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с 1 июня ввели сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта. Однако, ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, животных и птиц, а также осуществляют перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В Киеве с утра образовались многочисленные пробки В Киеве образовались многочисленные пробки
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