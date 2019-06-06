В Києві на Північному мосту обмежать рух транспорту

Фото: Північний міст (500px.com/Yegor Morozov)

Рух транспорту буде обмежено у напрямку станції метро "Почайна"

У Києві з 14:00 6 червня до 06:00 12 червня у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух транспорту буде обмежено у напрямку станції метро "Почайна".

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві утворились численні пробки. Зокрема, утворились пробки на мосту Патона та Дарницькому мосту. На правому березі столиці утворились затори в районі метро "Шулявська" та на проспекті Перемоги. На лівому березі Києва ускладнений рух транспорту біля метро "Позняки", "Осокорки", на проспекті Бажана, Дарницькому шосе та проспекті Соборності.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 1 червня ввели сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Проте, обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також здійснюють перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.