В Киеве на проспектах увеличили скорость движения до 80 км/ч

Фото: проспект Победы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Разрешение действует с 1 апреля до 1 ноября

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября. Соответствующее решение было принято в октябре 2018 года.

в Частности увеличена скорость движения с 1 апреля до 1 ноября на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы м. Киева);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста);

- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. А. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

В то же время на зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/час.

Напомним, в октябре 2018 года патрульная полиция Украины опубликовала список трасс, на которых с 8 октября начался контроль скоростного режима с применением радар TruCam.