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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    06.06.2019 - 09:15
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко и бульваре Дружбы Народов

В Киеве 6 июня образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы образовались пробки в районе метро "Шулявская" и на проспекте Победы. Там перекрыто движение транспорта в связи со строительством моста, улица Вадима Гетьмана частично перекрыта. Также затруднено движение транспорта возле метро "Нивки", "Святошин", проспекте Валерия Лобановского, улице Борщаговская, улице Жилянская, улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко. На улице Набережно-Луговой происходят ремонтные работы. Пробки на бульваре Тараса Шевченко и бульваре Дружбы Народов.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

На левом берегу Киева осложнено движение транспорта возле метро "Позняки", "Осокорки", на проспекте Бажана, Дарницком шоссе и проспекте Соборности. Образовались пробки на мосту Патона и Дарницкому мосту.

Напомним, РБК-Украина писало, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

В Киеве образовались многочисленные пробки В Киеве образовались многочисленные пробки
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