В Киеве сегодня возможны ограничения работы метро

Сегодня, 19 сентября, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в Киеве возможны ограничения в работе метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как сообщается, перед началом футбольного матча между "Динамо" - "Мальме" на НСК "Олимпийский", который начнется в 19:55, возможно ограничение (или закрытия) на вход пассажиров на станции "Олимпийской".

"После игры, возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", - говорится в объявлении.

Напомним, 18 сентября в Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. На мосту остановился автомобиль, из которого вышел водитель. Мужчина угрожал все подорвать.

Также 18 сентября было остановлено движение от станции метро "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о минировании. Красная линия метро работала только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Как сообщало РБК-Украина ранее, спустя несколько часов, мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали. Алексея Белька задержали спецназовцы Нацгвардии. Мужчина не сопротивлялся. Тем временем полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".