ru
ua

У Києві сьогодні можливі обмеження роботи метро

Новини » Суспільство   

Обмеження роботи можливе після 19:55

Сьогодні, 19 вересня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" в Києві можливі обмеження в роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, перед початком футбольного матчу між "Динамо" - "Мальме" на НСК "Олімпійський", який розпочнеться в 19:55, можливе обмеження (або закриття) на вхід пасажирів на станції "Олімпійській".

"Після гри, можливе обмеження на вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", - йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, 18 вересня у Києві перекрили міст Метро з-за загрози вибуху. На мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов водій. Чоловік погрожував підірвати всі.

Також 18 вересня було зупинено рух від станції метро "Дніпро" до станції "Лісова" у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування. Червона лінія метро працювала тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Як повідомляло РБК-Україна раніше, через кілька годин, чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали. Олексія Белька затримали спецназівці Нацгвардії. Чоловік не опирався. Тим часом поліція планує відкрити провадження за статтею "підготовка до терористичного акту".

Україна готується до відведення військ уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі В'ятровича звільнили з Інституту нацпам'яті
Читати всі новини