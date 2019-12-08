В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

В воскресенье, 8 декабря, в работе метро в Киеве возможны некоторые изменения в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, в связи с футбольным матчем, который начнется в 17 часов, в работе киевского метро возможны определенные изменения.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение могут ввести для избежания массового скупченя пассажиров на платформах станций метро.

Напомним, что с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Кроме того, на период новогодне-рождественских праздников в центре столицы ограничат движение автотранспорта. Движение будет ограничено с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го движение автомобильного транспорта ограничат на Контрактовой площади.