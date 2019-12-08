У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

У неділю, 8 грудня, у роботі метро в Києві можливі деякі зміни у зв'язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, у зв'язку з футбольним матчем, який розпочнеться о 17-й годині, в роботі київського метро можливі певні зміни.

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження можуть ввести для уникнення масового скупченя пасажирів на платформах станцій метро.

Нагадаємо, що з початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Крім того, на період новорічно-різдвяних свят у центрі столиці обмежать рух автотранспорту. Рух буде обмежено з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го рух автомобільного транспорту обмежать на Контрактовій площі.