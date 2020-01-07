В Киеве сегодня из-за празднования Рождества ограничат движение транспорта

В Киеве сегодня, 7 января, ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями к Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В частности, в распоряжении КГГА № 1769 предусмотрено, что 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

"7 января Киев вместе с христианами восточного обряда отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие звездочетов", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что во вторник в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота".

"В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости", - предупреждают в КГГА.

Кроме того, на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, столичная полиция на рождественские праздники усилила меры безопасности. В частности, под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Также полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

Как писало РБК-Украина ранее, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков во время Рождественских праздников.