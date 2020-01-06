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В Киеве ограничат движение транспорта на Рождество

Новости » Общество     06.01.2020 - 17:41
В Киеве ограничат движение транспорта на Рождество
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Возможно кратковременное закрытие метро

В Киеве во вторник, 7 января, ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями к Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В частности, в распоряжении КГГА № 1769 предусмотрено, что 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

"7 января Киев вместе с христианами восточного обряда отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие звездочетов", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота".

"В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости", - предупреждают в КГГА.

Кроме того, на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

  • троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, столичная полиция на рождественские праздники усилит меры безопасности. В частности, под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

Как писало РБК-Украина ранее, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков во время Рождественских праздников.

Столичная полиция перейдет на усиленный режим работы на Рождество Спасатели советуют отказаться от фейерверков во время Рождества
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