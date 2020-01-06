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Столичная полиция перейдет на усиленный режим работы на Рождество

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 14:34
Столичная полиция перейдет на усиленный режим работы на Рождество
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения

Столичная полиция на рождественские праздники усилит меры безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы.

Столичная полиция перейдет на усиленный режим работы на Рождество

"Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество Христово запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий", - указано в сообщении.

Полиция Киева призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно, не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Напомним, органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников.

Как писало РБК-Украина, новогодняя ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности украинцами. При этом безопасность в ночную смену обеспечивали 2040 правоохранителей.

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