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В Киеве сегодня ожидается гроза: объявлен І уровень опасности

Автор: Андрей Василюк

В Киеве сегодня из-за сложной погоды с грозой объявили первый уровень опасности. Киевлянам дали советы, как вести себя во время осложнения погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендовал при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19", - призвали в КГГА.

Отметим, сегодня в Киеве температура воздуха днем будет на уровне +17+19, а ночью +13+15.

Раньше синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.

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